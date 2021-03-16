РИАМО - 16 мар. Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с трактором в городском округе Шатура, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 09:44 на 4 км автомобильной дороги Кривандино – Рошаль произошло встречное столкновение автомобиля Lada Priora и трактора. В результате данного происшествия скончался водитель легкового автомобиля», — сказали в пресс-службе.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства происшествия.