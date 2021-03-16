РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. Щелковские полицейские задержали жителя столицы, который подозревается в краже из квартиры пенсионерки, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

В полицию поступило заявление от местной жительницы 72 лет о том, что мужчина, с которым она познакомилась на одном из интернет-сайтов, находясь у нее в гостях на улице Комсомольской, похитил мобильный телефон, документы и банковские карты, с помощью которых осуществил оплату услуг оператора сотовой связи на сумму более 13 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Москвы 44 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.