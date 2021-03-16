РИАМО - 16 мар. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, подозреваемого в убийстве мужчины на улице в Москве, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Преступление произошло в ночь на вторник на улице Довженко в Москве. Подозреваемый напал на прохожего и начал пинать его ногами в голову.

«После чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, (нападавший - ред.) нанес мужчине множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - сказала Иванова.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Следователи сейчас работают на месте происшествия. Предстоит проверить психическое здоровье мужчины.