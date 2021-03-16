РИАМО - 16 мар. СК возбудил уголовное дело по факту нападения немецкой овчарки на маленькую девочку в доме на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Дело возбуждено по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«По данным следствия, 15 марта 2021 года в подъезде жилого дома, расположенного по Новгородской улице в городе Москве, произошло нападение собаки породы немецкая овчарка на малолетнюю девочку 2018 года рождения. Ребенок с рваными ранами в области затылка госпитализирован в городскую больницу», — сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.