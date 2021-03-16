РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Огнеборцы Подольска спасли жизнь кошке и собаке во время пожара в квартире на проспекте Юных Ленинцев, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска».

15 марта в 12:41 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 78, квартира 19. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПЧ-258, ПСЧ-123 (Москва). К прибытию первых пожарных расчетов шел дым из двери квартиры на первом этаже. Все помещение заволокло дымом.

«В результате возгорания никто из людей не пострадал. В ходе разведки в одной из комнат нашли кошку и собаку без сознания. Пожарные ПСЧ-7 эвакуировали из горящей квартиры всех находившихся внутри животных, однако они успели надышаться угарным газом. Огнеборцы ПСЧ-7 совместно с пожарными ПСЧ-123 провели реанимационные действия и откачали животных. Сейчас жизни спасенных питомцев ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 13:08 пожар удалось локализовать, а в 13:32 - ликвидировать загорание.

Старшим по спасению животных и их реанимации был начальник караула ПСЧ-7 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области капитан внутренней службы Дмитрий Воробьев.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали пять единиц техники и 18 человек личного состава.