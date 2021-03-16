РИАМО - 16 мар. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после падения ребенка со скалодрома в батутном центре на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, днем 14 марта 2021 года 13-летний мальчик находился с родителями на скалодроме, расположенном по улице Смирновской в городе Москве. Ребенок частично залез на указанный скалодром, высоту приблизительно 3,5 метра, однако страховочная веревка выстегнулась из страховочной станции, и ребенок упал с высоты на маты», - сообщили в пресс-службе.

Ребенок пострадал, и ему потребовалась медицинская помощь.