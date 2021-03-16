РИАМО - 16 мар. С 17 марта выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут принимать всех желающих еще в двух столичных торговых центрах, сделать прививку можно будет в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Пандемия не миновала, и риск заразиться по-прежнему остается. В первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса важно для всех, кто старше 60 лет, а также для всех, кто имеет хронические заболевания», — говорится в сообщении.
Выездные бригады вакцинации уже работают в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО и в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити».
В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Пациента осматривает врачи перед введением вакцины. Также его состояние контролируют в течении 30 минут после вакцинации.
Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной записи. С собой нужно лишь взять паспорт и полис ОМС.
Прививки от коронавируса в Москве делают бесплатно и исключительно на добровольной основе. Также привиться от инфекции можно и в городских поликлиниках.
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16 МАРТА
- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.
- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.
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