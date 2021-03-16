РИАМО - 16 мар. Стартовал финал конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года Москвы», в нем примут участие 28 педагогов дошкольного образования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В этом году финал конкурса продлится до 30 апреля. За это время конкурсантам предстоит организовать педагогическое мероприятие с детьми. Затем участники должны будут написать эссе о развитии системы дошкольного образования столицы и загрузить их в свои личные кабинеты на сайте Городского методического центра.
Экспертное жюри определит лауреатов конкурса. За круглым столом они обсудят актуальные вопросы дошкольного образования. Победителя конкурса объявят в конце апреля.
На первом этапе конкурса участники отвечали на вопросы педагогического онлайн-квиза, создавали видеовизитку и ролик на тему «Педагогическая находка».
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