РИАМО - 16 мар. Стартовал финал конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года Москвы», в нем примут участие 28 педагогов дошкольного образования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Современный воспитатель — это очень активный, любознательный, интересующийся человек, который готов самосовершенствоваться. Любой конкурс — это новая ступень в саморазвитии. Он позволяет пробовать свои силы, обмениваться опытом с коллегами - единомышленниками и искать новые пути развития системы дошкольного образования», — сказала победитель конкурса «Воспитатель года Москвы — 2020», лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2020» Светлана Тулайкина.

В этом году финал конкурса продлится до 30 апреля. За это время конкурсантам предстоит организовать педагогическое мероприятие с детьми. Затем участники должны будут написать эссе о развитии системы дошкольного образования столицы и загрузить их в свои личные кабинеты на сайте Городского методического центра.

Экспертное жюри определит лауреатов конкурса. За круглым столом они обсудят актуальные вопросы дошкольного образования. Победителя конкурса объявят в конце апреля.

На первом этапе конкурса участники отвечали на вопросы педагогического онлайн-квиза, создавали видеовизитку и ролик на тему «Педагогическая находка».