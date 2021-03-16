РИАМО - 16 мар. Порядок проведения электронного аукциона на поставку материалов для содержания и ремонта системы уличного освещения нарушили в Талдомском округе, выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу ООО «Лидер-Сервис» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» Талдомского городского округа, МКУ «Центр управления закупками» Талдомского городского округа.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

УФАС России по Подмосковью признало жалобу компании обоснованной. МБУ «Служба благоустройства» и МКУ «Центр управления закупками» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.