РИАМО - 16 мар. Полицейские Раменского горокруга задержали 24-летнюю девушку, которую подозревают в краже более 1 млн рублей у своей работодательницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение в полицию написала 44-летняя москвичка. Она пояснила, что из ее дома, расположенного в деревне Хрипань, пропало более 1 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении противоправного деяния установлена и задержана 24-летняя уроженка одной из республик Средней Азии», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Оказалось, что задержанная работала у заявительницы домработницей и с декабря прошлого года воровала деньги из комода. Подозреваемая рассказала, что на часть похищенных денег она купила ювелирные изделия и вместе с оставшимися деньгами отправила на родину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.