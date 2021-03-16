РИАМО - 16 мар. МВД России разработало документ, ужесточающий ответственность для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить с двух до трех лет, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Эти поправки в Уголовный кодекс РФ уже одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Ужесточение наказания связано с тем, что число водителей, садящихся пьяными за руль повторно, растет.

«Правке подверглась статья 264.1 УК РФ, устанавливающая санкции для водителей, которые уже были наказаны в рамках КоАП РФ за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования) и имеют статус «подвергнутых административному наказанию», - отмечается в материале.

Сейчас, если такой водитель в течение года вновь пойман в состоянии алкогольного опьянения, то его могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, лишить свободы на срок до двух лет, также предусмотрены другие виды наказаний.

В МВД РФ предлагают водителей, которые уже были судимы по этой статье, штрафовать до 500 тысяч рублей, приговаривать к исправительным работам на срок до двух лет, принудительным работам до трех лет или лишать свободы на срок до трех лет.

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