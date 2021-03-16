РИАМО - 16 мар. Развитие сети центров госуслуг было высоко оценено участниками проекта «Активный гражданин», самые высокие оценки получили центр госуслуг в Коптеве и новый флагманский офис в Юго-Восточном округе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«C января этого года центр госуслуг «Мои документы» в Коптеве работает по адресу: улица Михалковская, дом 4а. 78% участников голосования поставили этой городской новинке максимальный балл. Средняя оценка по пятибалльной шкале — 4,6», - говорится в сообщении.

После переезда площадь центра была увеличена в два раза, что позволило организовать 63 окна приема, а в залах ожидания разместить электронные табло. Само пространство офиса было оборудовано с учетом потребностей маломобильных граждан, например, там есть лифт и кнопка вызова персонала.

Новому флагманскому офису в Юго-Восточном округе более 80% пользователей «Активного гражданина» поставили максимальную оценку. Средняя оценка этого офиса составила 4,6.

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