РИАМО - 16 мар. Развитие сети центров госуслуг было высоко оценено участниками проекта «Активный гражданин», самые высокие оценки получили центр госуслуг в Коптеве и новый флагманский офис в Юго-Восточном округе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
После переезда площадь центра была увеличена в два раза, что позволило организовать 63 окна приема, а в залах ожидания разместить электронные табло. Само пространство офиса было оборудовано с учетом потребностей маломобильных граждан, например, там есть лифт и кнопка вызова персонала.
Новому флагманскому офису в Юго-Восточном округе более 80% пользователей «Активного гражданина» поставили максимальную оценку. Средняя оценка этого офиса составила 4,6.
Более 26 тыс москвичей оформили водительские права во флагманских офисах МФЦ>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии