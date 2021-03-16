РИАМО - 16 мар. Туман с видимостью 200-700 м ожидается в Московской области и столице утром и днем во вторник, жителям следует быть особенно осторожными и внимательными на улице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», - говорится в сообщении.

Во время тумана лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, лучше не выходить на улицу и оставаться дома. Пешеходы должны быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Кроме того, водителям нужно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, также им нужно избегать резких маневров.