РИАМО - 16 мар. В столице задержали мужчину, который подозревается в избиении до смерти своего знакомого во время распития спиртного в доме на бульваре Матроса Железняка, следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

14 марта в квартире дома на бульваре Матроса Железняка нашли тело мужчины со множественными телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшего, который в ходе допроса полностью признал свою вину и пояснил, что конфликт произошел в ходе распития спиртных напитков», — говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.