РИАМО - 16 мар. После завершения ремонтных работ в здании Госинспекции по недвижимости была открыта обновленная клиентская зона, состоящая из двух залов вместимостью до 20 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обновленная клиентская зона состоит из двух залов. Первый зал выполнен в виде open space со стенами из закаленного стекла. Второй зал — это обычная закрытая комната. В обоих пространствах соблюдаются все меры по социальному дистанцированию.

«Благодаря рациональной организации пространства нам удалось значительно повысить вместимость зоны ожидания. Если раньше здесь могли одновременно находиться не более восьми посетителей, то теперь это число увеличилось до 20. Кроме того, помещение оборудовано с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями», — сказал начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

В новых залах клиентской зоны будут рассматривать дела об административных нарушениях. Через постамат посетители могут подать любые обращения и заявления. Например, с помощью аппарата можно сообщить о самовольном строительстве или захламлении дворовой территории.

Также принимаются жалобы на незаконно установленный шлагбаум или забор, на заброшенные строения в парках, незавершенный демонтаж елочных базаров, бахчевых развалов или киосков. Кроме того, через постамат можно задать вопросы о размещении летних кафе.

Здание расположено в самом центре Москвы – в Лубянском проезде. Клиенты, пришедшие в ведомство, смогут воспользоваться системой электронной очереди. А тем, кому предстоит немного подождать своей очереди, могут отдохнуть на удобных диванах с высокими спинками.

Кроме того, клиенты могут зарядить свои смартфоны в здании. Есть и комфортные гардеробные, где можно оставить верхнюю одежду.