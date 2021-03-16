РИАМО - 16 мар. Анонимные сообщения о минировании здания администрации города Люберцы и местного отделения Сбербанка оказались ложными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«15 марта в 13:58 на электронную почту поступило анонимное сообщение с угрозой минировании здания администрации», - говорится в сообщении.

В 15:00 стало известно, что вызов оказался ложным. Эвакуация не проводилась. А в 16:53 поступило сообщение с угрозой минирования местного отделения Сбербанка.

В 21:00 стало известно, что вызов оказался ложным. Эвакуация также не проводилась.