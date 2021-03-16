РИАМО - 16 мар. В «Доме на Брестской» для школьников подготовили очередной квест - «Знай правила дорожного движения», его прохождение рассчитано на учеников первых-четвертых классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы разнообразить и дополнить образовательный процесс, специалисты ГБУ «Мосстройинформ» разработали специально для юных посетителей «Дома на Брестской» увлекательный интерактивный квест. Подобный игровой формат обучения очень эффективен, так как он не только облегчает процесс усвоения новых знаний, но и учит ребят работать в команде», ― сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В ходе выполнения квеста дети будут больше узнавать об основных пешеходных правилах дорожного движения - как правильно следует переходить дорогу, какие дорожные знаки должен обязательно знать каждый пешеход и многое другое.

Для прохождения квеста участников разобьют на две команды. Каждый из них получит маршрутные листы, в которых необходимо будет отмечать результаты прохождения этапов. В ходе выполнения заданий ученики познакомятся с правилами дорожного движения и дорожными знаками.

Чтобы выиграть в игре, командам необходимо будет выполнить шесть заданий. За правильное выполнение каждого команды получают баллы. Команда, набравшая большее количество баллов, станет победителем.