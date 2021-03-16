РИАМО - 16 мар. В «Доме на Брестской» для школьников подготовили очередной квест - «Знай правила дорожного движения», его прохождение рассчитано на учеников первых-четвертых классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В ходе выполнения квеста дети будут больше узнавать об основных пешеходных правилах дорожного движения - как правильно следует переходить дорогу, какие дорожные знаки должен обязательно знать каждый пешеход и многое другое.
Для прохождения квеста участников разобьют на две команды. Каждый из них получит маршрутные листы, в которых необходимо будет отмечать результаты прохождения этапов. В ходе выполнения заданий ученики познакомятся с правилами дорожного движения и дорожными знаками.
Чтобы выиграть в игре, командам необходимо будет выполнить шесть заданий. За правильное выполнение каждого команды получают баллы. Команда, набравшая большее количество баллов, станет победителем.
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