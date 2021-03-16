РИАМО - 16 мар. Девять подростков обратились в травмпункт после опрокидывания микроавтобуса поселке Научно-исследовательского института резиновой промышленности в Сергиево-Посадском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

ДТП произошло 15 марта.

«По состоянию на 22:00 в травмпункт Сергиево-Посадской ГБ для осмотра обратились за помощью девять подростков, после осмотра были отпущены домой», - говорится в сообщении.

На момент аварии в салоне находилось 10 человек – девять пассажиров и водитель.

С места происшествия все пассажиры уехали самостоятельно. Разлива топлива на месте ДТП не было, движение не перекрывалось.