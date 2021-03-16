РИАМО - 16 мар. Центр «Мои документы» в поселении Первомайском, ставший вторым в Троицком административном округе, за год работы оказал посетителям более 27 тыс услуг, самой популярной стала услуга по предоставлению информации жилищного учета, которой воспользовались более 2,6 тыс человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже год мы помогаем жителям Первомайского в получении государственных услуг. Конечно, заявители очень рады, что теперь не нужно никуда ездить и можно обратиться в центр в своем поселении. Сотрудники всегда с радостью отвечают на вопросы заявителей, помогают разобраться с документами», — сказала руководитель центра госуслуг поселения Первомайского Анастасия Сафина.

Также среди посетителей популярны такие услуги, как регистрационный учет граждан — за год этой услугой воспользовались более 2,1 тыс раз, предоставление сведений из реестра недвижимости (ЕГРН), за этой услугой граждане также пришли более 2,1 тыс раз.

Карту москвича с момента открытия центра оформили более 1,8 тыс раз.