РИАМО - 16 мар. В спортивной школе №76 на севере Москвы проведут ремонт, во время которого будут выполнены отделочные и внешние ремонтные работы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта одноэтажного здания спортивной школы №76 на Бескудниковском бульваре, построенного в 2008 году. Запланированы внешние ремонтные работы, а также восстановление системы электроснабжения школы», — сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Во время ремонта в школе будет обновлена крыша, установлены новые водосточные трубы и желоба. Также специалисты перекрасят металлический козырек и отремонтируют фасад здания. Внешние светильники и подсветку баннеров школы поменяют.

Без внимания не останутся такие элементы фасада, как колонны, специалисты поработают над их отделкой. Также старые окна поменяют на новые, как и металлоконструкции витража.