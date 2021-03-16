РИАМО - 16 мар. С 8 по 14 марта операторы подмосковной системы-112 приняли от жителей и гостей Московской области свыше 190 тыс. вызовов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования на единый номер спасения «112» превысили 80 тыс., вызовов комплексного реагирования было порядка 14 тыс.», - сказали в пресс-службе.

Более 74% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112 за неделю, было адресовано скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Обратиться за помощью можно, позвонив на единый номер «112» со стационарных и мобильных телефонов, посредством мобильного приложения «112 МО», СМС-сообщения, видеопрограммы Skype, системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как пользоваться мобильным приложением системы‑112>>