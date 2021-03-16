РИАМО - 16 мар. Социальные службы столицы расширили возможности связи с мобильными бригадами, теперь сообщить им о бездомном, нуждающемся в помощи, можно по номеру «112», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все звонки будут переадресованы в Центр социальной адаптации имени Глинки.

«Подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя прийти на помощь человеку, который попал в беду. Принцип одного окна сделает поддержку бездомным людям более доступной», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мобильные бригады «Социального патруля» выезжают к бездомным круглосуточно. В состав бригад входят социальные работники с большим опытом работы в этой сфере.

Помимо вызовов по единому номеру «112», заявки продолжат принимать и по прямым номерам службы «Социальный патруль»: +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.

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