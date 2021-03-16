РИАМО - 16 мар. Специалисты Роспотребнадзора в рамках мониторинга изолятов SARS-CoV-2 в России выявили южноафриканский штамм коронавируса, сообщает Газета.ru.

Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала от людей, которые подлежат обследованию, в том числе тех, кто прибыл из других стран.

«В стране было выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту Covid-19, а два — относящихся к южноафриканскому штамму. При этом изолятов, которые относятся к бразильскому варианту коронавируса, обнаружено не было», - говорится в сообщении.

Также были выявлены другие мутации коронавирусной инфекции.

Южноафриканский штамм коронавируса обнаружили в конце прошлого года. Он обладает рядом мутаций, которые позволяют ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа.

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16 МАРТА

- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.

- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.