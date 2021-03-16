РИАМО - 16 мар. Столичные власти примут участие в международной туристической выставке MITT, которая пройдет с 16 по 18 марта в столичном выставочном центре «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

В рамках мероприятиях будет представлена специальная экспозиция от российских регионов, пройдут пленарные сессии, обучающие курсы, конкурс стартапов и конференция, посвященная информационным технологиям в туризме. Столица на выставке представит проекты Russpass и Safe Travels Discover Moscow, а также популярнейшие культурные пространства города.

«Даже в сложный период пандемии мы не останавливали работу по повышению своей конкурентоспособности. Развивая цифровые проекты для туристов, такие как Russpass, город одновременно создавал все условия, чтобы отрасль смогла пережить трудное время с наименьшими потерями. Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно нормализуется», — отметила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, есть надежда на то, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас особенно высока, но у российской столицы достаточно преимуществ. Именно о них и расскажут посетителям выставки.

В день открытия на стенде города представят программу Safe Travels Discover Moscow — часть глобальной инициативы Всемирного совета по туризму и путешествиям на фоне пандемии коронавируса. Туристические компании столицы, а также отели, театры, музеи, культурные пространства могут получить международный знак Safe Travels.

Знак является свидетельством того, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов. На московском стенде расскажут о стандартах безопасности для туробъектов и о том, как присоединиться к проекту.

Кроме того, 16 и 17 марта столица представит знаковые культурные площадки города, среди которых ВДНХ, Парк Горького, Музей Москвы, Третьяковская галерея и многие другие. Гостям расскажут о планах на новый сезон, продемонстрируют экскурсионные и досуговые программы. Кроме того, на мультимедийном стенде покажут видеозарисовки, посвященные культуре, гастрономическим локациям и гостеприимству столицы.

Также гости выставки смогут принять участие в викторине цифрового туристического сервиса Russpass. Путешествуя по России, travel-блогеры запечатлели удивительной красоты природные пейзажи. Участникам предлагается угадать, где находятся эти места.

MITT — одно из крупнейших в России мероприятий в туристической отрасли. Каждый год оно собирает представителей более чем полусотни регионов страны и десятков государств со всего мира. В 2021 году MITT пройдет в 27-й раз.

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