РИАМО - 16 мар. С 1 апреля в столице начинается сезон веранд, рестораторы уже могут начать их монтаж, всего в городе летом может заработать до 3 тысяч летних кафе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Любое размещение веранд контролируется Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Ее сотрудники следят за тем, чтобы площадь летних кафе не превышала разрешенных границ и чтобы веранды не мешали передвижению пешеходов.

Веранды должны находиться не менее чем в 25 метрах от входа в подземку и не более чем в 5 метрах от входа в стационарное помещение.