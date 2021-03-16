РИАМО - 16 мар. На 2-летнюю девочку в доме на Новгородской улице напала немецкая овчарка, ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, вечером 15 марта 2021 года 2-летняя девочка находилась вместе с матерью на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородская. В этот момент на малолетнюю напала собака породы немецкая овчарка, которая находилась без намордника», — говорится в сообщении.

Хозяин собаки не смог оказать сопротивление. Девочку госпитализировали.

Прокуратура Москвы поручила Бутырской межрайонной прокуратуре провести проверку по данному факту. Во время проверки установят обстоятельства и причины инцидента, оценят соблюдение ветеринарных правил и требований законодательства об ответственном обращении с животными.