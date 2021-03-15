РИАМО - 15 мар. Строительная готовность самого крупного мясоперерабатывающего завода «Агрофуд», который возводится в Коломне, составляет 90%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сейчас идут строительно-монтажные работы. Подведены сети газоснабжения, электро- и водоснабжения. Уже приобретено технологическое оборудование, монтажные работы которого будут проводиться во втором-третьем квартале текущего года», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что предприятие нацелено на ежегодное производство свыше 4,8 тыс т высококачественных мясных деликатесов. В планы предприятия входит выпуск колбас, сыровяленых и сырокопченых деликатесов из свинины, баранины, говядины, индейки, а также утки.

Реализация проекта ведется в многофункциональном индустриальном парке «Парфентьево». Партнером проекта является крупнейший производитель венгерских деликатесов.

Завод создаст в округе свыше 125 рабочих мест, а плановый ввод его в эксплуатацию должен произойти в третьем квартале этого года. Предприятие оснастят современным и инновационным оборудованием. Контроль производственных процессов и санитарных норм на всех этапах будет осуществляться компьютерной системой.