РИАМО - 15 мар. На Всероссийском фестивале-конкурсе Подмосковье представят четыре любительских творческих коллектива, мероприятие этого года проводится в номинации «Традиции», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Всего от коллективов региона было подано 44 заявки. Так, участниками конкурса стали фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, музыки, танца.

«На первый этап фестиваля Минкульт Подмосковья отобрал четыре коллектива. Второй отборочный (заочный) этап для коллективов ЦФО пройдет в апреле 2021 года», – сообщили в пресс-службе.

В рамках первого этапа отобраны народные коллективы: «Фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» из городского округа Подольск, «Хор русской песни «Русь» из городского округа Воскресенск, ансамбль гусляров «Купина» из городского округа Красногорск, а также заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный ансамбль танца «Боярышня» из городского округа Истра.

На текущий момент в регионе насчитывается свыше 15 тысяч любительских творческих коллективов, которые действуют в муниципальных культурно-досуговых организациях.

Лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса от региона в прошлом стали образцовые коллективы «Пилигрим» из городского округа Павловский Посад, балетная студия «Центр детского театрального творчества «Синяя птица» из городского округа Подольск, а также народный коллектив «Духовой оркестр имени Р. Д. Олексюка» из городского округа Истра.