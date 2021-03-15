РИАМО - 15 мар. На Всероссийском фестивале-конкурсе Подмосковье представят четыре любительских творческих коллектива, мероприятие этого года проводится в номинации «Традиции», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Всего от коллективов региона было подано 44 заявки. Так, участниками конкурса стали фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, музыки, танца.
В рамках первого этапа отобраны народные коллективы: «Фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» из городского округа Подольск, «Хор русской песни «Русь» из городского округа Воскресенск, ансамбль гусляров «Купина» из городского округа Красногорск, а также заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный ансамбль танца «Боярышня» из городского округа Истра.
На текущий момент в регионе насчитывается свыше 15 тысяч любительских творческих коллективов, которые действуют в муниципальных культурно-досуговых организациях.
Лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса от региона в прошлом стали образцовые коллективы «Пилигрим» из городского округа Павловский Посад, балетная студия «Центр детского театрального творчества «Синяя птица» из городского округа Подольск, а также народный коллектив «Духовой оркестр имени Р. Д. Олексюка» из городского округа Истра.
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