РИАМО - 15 мар. В апреле 2021 года Государственная дума РФ рассмотрит законодательную инициативу Мособлдумы об отмене комиссии по инициативным платежам, которую разработали в январе, сообщает пресс-служба областного парламента.

Инициатива предполагает запрет кредитным организациям — платежным и банковским агентам, операторам почтовой связи — взимать комиссии за инициативные платежи, а также со средств самообложения граждан.

«Нам очень важно активизировать жителей, чтобы они сами путем голосования принимали решение — какая проблема более важная — и давали поручение власти. Но реализация этих проектов подразумевает финансовое участие граждан. Речь идет об 1% от суммы проекта или даже меньше. Это немного, но люди будут чувствовать себя хозяевами», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он подчеркнул, что в случаях, когда граждане платят налоги, комиссию за это с них не берут. В данной же ситуации государство пытается привлечь людей к добровольным платежам, но с них за это дополнительно взимают средства.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2022 году с участием инициативных платежей должно распределяться 5% всех местных бюджетов страны.

Законопроект Мособлдумы уже поддержал совет законодателей и профильный комитет Госдумы по местному самоуправлению — они дали на него свои положительные заключения.