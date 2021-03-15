РИАМО - 15 мар. В апреле 2021 года Государственная дума РФ рассмотрит законодательную инициативу Мособлдумы об отмене комиссии по инициативным платежам, которую разработали в январе, сообщает пресс-служба областного парламента.
Инициатива предполагает запрет кредитным организациям — платежным и банковским агентам, операторам почтовой связи — взимать комиссии за инициативные платежи, а также со средств самообложения граждан.
Он подчеркнул, что в случаях, когда граждане платят налоги, комиссию за это с них не берут. В данной же ситуации государство пытается привлечь людей к добровольным платежам, но с них за это дополнительно взимают средства.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2022 году с участием инициативных платежей должно распределяться 5% всех местных бюджетов страны.
Законопроект Мособлдумы уже поддержал совет законодателей и профильный комитет Госдумы по местному самоуправлению — они дали на него свои положительные заключения.
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