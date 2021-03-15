РИАМО - 15 мар. Обновлен перечень бизнес-объектов площадью от 1 тыс. кв. м., налог на имущество которых определяется от кадастровой стоимости, из него исключили пять объектов недвижимости, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Перечень объектов для начисления налога на имущество от кадастровой стоимости ежегодно формируется Минмособлимуществом для определения особого режима налогообложения - на данные объекты налог начисляется от кадастровой стоимости объектов.

«В перечень попадают только крупные объекты недвижимости, используемые для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В Московской области это объекты площадью более 1000 кв. м. Таким образом удается избежать налоговой нагрузки на малый бизнес, который использует для реализации своих проектов небольшие площади», - отметил заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Как пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ежеквартально на заседаниях созданной при Минмособлимуществе межведомственной комиссии рассматриваются заявления предпринимателей – собственников объектов недвижимого имущества об исключении или включении бизнес-объектов в перечень для налогообложения от кадастровой стоимости. Исключить из перечня могут объекты, которые не относятся к торговле, общепиту или бытовым услугам. Пополняется перечень за счет вновь построенных или ранее не учтенных объектов недвижимости.

«В первом квартале 2021 года на заседании комиссии рассмотрены обращения 16 собственников объектов капитального строительства, по итогам которых принято решение об исключении из перечня 5 объектов недвижимости. Собственникам 9 объектов отказали в исключении из перечня, поскольку при рассмотрении обращений заявленные назначение и фактическое использование объектов недвижимости не подтвердились», – подчеркнула Адигамова.

В перечень на 2021 год включено 4123 объекта недвижимости, включая торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, кафе, рестораны, дома быта.

Список объектов можно найти на официальном сайте Министерства имущественных отношений Московской области.