РИАМО - 15 мар. Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье выросло вдвое, насчитано более тысячи победителей и более пяти тысяч призеров, на заключительный этап олимпиады выбрано уже более 300 ребят. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Отбор на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников продолжается. Окончательный список участников из Подмосковья станет известен в ближайшее время. Для участия отобрали уже 300 лучших ребят.
В олимпиаде участвовали ученики 9-11 классов. Они проверяли свои знания по 24 школьным предметам. Региональный этап олимпиады в Подмосковье организовал образовательный центр «Взлет».
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