РИАМО - 15 мар. Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье выросло вдвое, насчитано более тысячи победителей и более пяти тысяч призеров, на заключительный этап олимпиады выбрано уже более 300 ребят. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Всего в региональном этапе приняли участи порядка 14 тыс ребят. С каждым годом в Подмосковье все больше школьников присоединяются к олимпиадному движению. Самыми популярными предметами среди наших ребят стали обществознание, русский язык, литература и история», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Отбор на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников продолжается. Окончательный список участников из Подмосковья станет известен в ближайшее время. Для участия отобрали уже 300 лучших ребят.

В олимпиаде участвовали ученики 9-11 классов. Они проверяли свои знания по 24 школьным предметам. Региональный этап олимпиады в Подмосковье организовал образовательный центр «Взлет».