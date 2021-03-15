РИАМО - 15 мар. В Московской области запустят тестовый проект по мониторингу площадок для сбора мусора, он охватит 38 округов региона, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Адреса будут выбраны с учетом жалоб от жителей», — написал Брынцалов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос запуска проекта обсудили на заседании в правительстве Московской области в понедельник.

Кроме того, на заседании с членами правительства и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил с 1 апреля начать выплачивать ежемесячные президентские пособия на детей от 3 до 7 лет с учетом перерасчета.

«Это касается семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Выплаты смогут получить около 124 тысяч детей», — добавил Брынцалов.

Он подчеркнул, что в регионе также проводится модернизация почтовых отделений — в ремонте нуждаются порядка 500 помещений. Губернатор также затронул этот вопрос и поставил сроки завершения работ на август.

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