РИАМО - 15 мар. Президент РФ Владимир Путин назначил зампреда Совбеза Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию, передает Газета.ru.

Глава государства утвердил состав Совета при президенте РФ по науке и образованию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Председателем Совета назначен Путин, заместителем — председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев», — говорится в материале.

Кроме того, в состав совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко и первый замсекретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.