РИАМО - 15 мар. Президент РФ Владимир Путин назначил зампреда Совбеза Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию, передает Газета.ru.
Глава государства утвердил состав Совета при президенте РФ по науке и образованию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Председателем Совета назначен Путин, заместителем — председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев», — говорится в материале.
Кроме того, в состав совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко и первый замсекретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии