РИАМО - 15 мар. Одной из самых частых причин плохого самочувствия и недомогания весной является обычная простуда, сообщил врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Он отметил, что из-за насморка, который появляется на холоде, не стоит беспокоиться. При этом нужно начинать лечиться в случае, если к нему присоединяются другие симптомы.

«Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей: на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом, это не является патологией», — сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что если к насморку присоединяется повышение температуры и другие симптомы — кашель или боль в горле, то это значит, что человек заболел. В таком случае стоит возвращаться домой и самоизолироваться.

При этом, если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении.

«Если наблюдается снижение температуры, гипотермия, это может говорить о переутомлении человека, связанном, например, с обстановкой вокруг ковида. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни», — сказал эксперт.

Врач отметил, что не стоит рассчитывать на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов, так как в целом недостаток витаминов — это конкретное заболевание и диагноз.