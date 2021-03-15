РИАМО - 15 мар. Мытищинский городской суд Подмосковья признал бывшего судью Кузьминского районного суда Москвы виновным в получении взятки и приговорил к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следствие и суд установили, что 7 марта 2019 года бывший судья получил через посредника полмиллиона рублей. Всего он должен был получить 1 миллион рублей. Деньги должны были помочь обвиняемому в особо тяжком преступлении избежать лишения свободы.

«Приговором суда бывшему судье назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о бывшем судье Кузьминского районного суда Москвы Руслане Якубаеве.