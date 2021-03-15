РИАМО - 15 мар. Московские следователи проводят проверку после возгорания в здании на улице Подвойского, в ходе которого пострадали двое рабочих, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

В ходе работ по утеплению кровли в нежилом здании в Пресненском районе столицы произошло возгорание из-за баллона с утеплительной пеной. Пострадавших работников доставили в одну из городских больниц.

«По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее проверку также начала прокуратура Москвы.