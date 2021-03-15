РИАМО - 15 мар. Строители завершают работы на верхних этажах Международного центра самбо и бокса в олимпийском комплексе Лужники в центре столицы, они приступят кровельным работам уже в апреле, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

По словам руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас строители начали монтаж металлоконструкций шестого этажа блока бокса. На шестом и седьмом этажах блока самбо работы продолжаются. Эти работы планируют завершить в течение месяца и приступить к созданию необычной крыши.

«Одной из особенностей архитектурного облика здания станет зеркальный потолок и витражное остекление, которые позволят за счет наклонных панелей с эффектом отражения наблюдать за тренировками спортсменов, находясь за пределами здания», - сказал Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что такое архитектурное решение используется на спортивных объектах впервые.

Спортивный центр планируют достроить и ввести в эксплуатацию в текущем году, а открыть в 2022. Его общая площадь составит 45 тыс. кв. м., а площадь фасадов – 23 тыс. кв. м.

Международный Центр самбо и Центр бокса в «Лужниках» будут расположены под одной крышей. В Международном центре самбо будут зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1,6 тыс. зрителей и VIP-ложа на 40 человек, а также тренировочный зал на три ковра по 8 метров каждый, административные помещения и комнаты отдыха.

В Центре бокса планируют обустроить зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тыс. зрителей и местами для инвалидов с VIP-ложей на 90 человек, а также тренировочный зал на три боксерских ринга.

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