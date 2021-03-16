РИАМО - 16 мар. Прощание с народным артистом России Стаханом Рахимовым пройдет во вторник в центральной клинической больнице управления делами президента РФ в Москве, сообщает пресс-служба ГБУК «Москонцерт».

Церемония начнется в 13:00 по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25.

«Прощание с народным артистом России Стаханом Мамаджановичем Рахимовым будет проходить в Траурном зале ЦКБ АП РФ», — говорится в сообщении.

Рахимов скончался на 84-м году жизни 13 марта. Он родился в 1937 году в Андижане. Начал выступать на сцене с пяти лет.

В 1960 году Рахимов встретил свою возлюбленную — исполнительницу Аллу Йошпе, они стали выступать вместе. С 1963 года они успешно выступали на профессиональной эстрадной сцене. Дуэт объездил с гастролями почти всю страну, а также выезжал за рубеж.

Рахимов и Йошпе исполняли песни А. Экимяна, И. Шаферана, А. Морозова, М. Рябинина, Б. Окуджавы. В 1995 году Рахимову было присвоено звание заслуженного артиста России, в 2002 году — народного артиста РФ.