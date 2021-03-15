РИАМО - 15 мар. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психоэмоциональные расстройства, а также артериальная гипертензия. Именно данные заболевания чаще всего встречаются у офисных работников и возникают из-за стресса и гиподинамии, сообщил главный невролог Подмосковья, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ имени Владимирского Ренат Богданов.

«Любые стрессовые воздействия приводят к выбросу биологически активных веществ, которые условно называют адреналином», – сказал Богданов в интервью «Радио 1».

Он добавил, что это влечет за собой активацию вегетативной нервной системы, а также подъем артериального давления и возникновение общего тревожного фона. Второй момент представляет собой гиподинамия, наклон над компьютером и оргтехникой.

Богданов отметил, что стресс приводит к артериальной гипертензии, а хроническое стрессовое воздействие – к эндокринным нарушениям.

К проблемам с опорно-двигательным аппаратом и психоэмоциональным расстройствам, по словам врача, приводит длительная офисная нагрузка, а также нагрузка на позвоночник, которая возникает в положении сидя и выше той, что имеется в положении стоя.

Врач подчеркнул, что профилактика этих заболеваний предполагает регулярные перерывы в работе. Они делаются для того, чтобы пройтись по офису или выйти на улицу на час-полтора.