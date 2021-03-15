РИАМО - 15 мар. Следователи установили причастность фигуранта дела об убийстве к совершению еще двух убийств в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Обвинение предъявлено 39-летнему уроженцу ближнего зарубежья по статьям «Убийство», «Незаконный оборот оружия», «Убийство двух и более лиц».
В ходе работы по расследованию преступления прошлых лет фигурант был проверен при помощи имеющихся баз данных ДНК-учета, которые показали совпадение его профиля с изъятыми с места происшествия биологическими объектами.
Кроме того, назначены и проводятся другие экспертизы. Также установлены и допрошены более 20 свидетелей, признаны потерпевшими 5 человек.
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