РИАМО - 15 мар. Следователи установили причастность фигуранта дела об убийстве к совершению еще двух убийств в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Обвинение предъявлено 39-летнему уроженцу ближнего зарубежья по статьям «Убийство», «Незаконный оборот оружия», «Убийство двух и более лиц».

«При расследовании уголовного дела о совершении особо тяжкого преступления была установлена причастность фигуранта к убийству женщины-предпринимателя и ее телохранителя. Инцидент произошел 1 марта 2012 года у ресторана на Варшавском шоссе», — сказала Иванова.

В ходе работы по расследованию преступления прошлых лет фигурант был проверен при помощи имеющихся баз данных ДНК-учета, которые показали совпадение его профиля с изъятыми с места происшествия биологическими объектами.

Кроме того, назначены и проводятся другие экспертизы. Также установлены и допрошены более 20 свидетелей, признаны потерпевшими 5 человек.