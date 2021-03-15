РИАМО - 15 мар. В Одинцовском городском округе Подмосковья возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работникам коммерческой организации на общую сумму свыше 2,4 млн руб, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

С октября 2018 по октябрь 2019 года руководство фирмы не производило выплату заработной платы и другие выплаты восьми работникам.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — сообщили в пресс-службе.

Следствие примет меры, направленные на выплату гражданам задолженности по зарплате.