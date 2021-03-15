РИАМО - 15 мар. Московская область стала самым упоминаемым в СМИ российским регионом в контексте национальных проектов в феврале 2021 года, передает ТАСС.

Московская область стала первой с результатом в 5,855 тыс сообщений. Второе место в списке самых упоминаемых в СМИ регионов по нацпроектам занял Краснодарский край, третье — Нижегородская область.

Наиболее интересными для СМИ темами стали обсуждение комитетом Мособлдумы реализации нацпроекта «Экология» и открытие для жителей региона новой общественной платформы по голосованию за объекты благоустройства.

Кроме того, в СМИ обсуждали статистику по денежным выплатам для семей с новорожденными в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина.

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