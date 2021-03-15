РИАМО - 15 мар. Столичная прокуратура инициировала проверку по факту пожара, произошедшего на территории многоуровневого паркинга на улице Подвойского в Пресненском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел вечером в понедельник. На территории паркинга проводились работы по утеплению потолка, в ходе которых и произошло возгорание. Есть пострадавшие.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране труда», — сообщили в пресс-службе

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.