РИАМО - 15 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Также была подписана программа реализации сотрудничества на пять лет.

«Как отметил Сергей Собянин, подписание новой программы сотрудничества между Москвой и Мурманской областью принесет пользу жителям обоих российских регионов», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь Андрей Чибис выразил благодарность столичным властям за взаимодействие во время пандемии Covid-19. Он также заявил, что в регионе готовы активно развивать сотрудничество со столицей.

Соглашение и программа сотрудничества Москвы с Мурманской областью развивают положения предыдущего двустороннего документа, который был подписан еще в 2013 году.

В рамках нового соглашения предусматривается расширение межрегиональной экономической интеграции и укрепление двусторонних связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, молодежной политики, экологии промышленности, АПК, ЖКХ, торговли и услуги, а также многих других.

Мурманская область — надежный торгово-экономическим партнер российской столицы в сфере поставок продовольствия. Например, за период 2018-2019 годов предприятия области поставили в столицу 38,2 тыс т рыбной продукции. Среди поставляемой продукции – охлажденная и мороженная рыба, креветки, кальмары, крабы, икра лососевых рыб, рыба горячего и холодного копчения, а также консервы.

Москва же поставляет в Мурманскую область автомобили, бензин, дизельное топливо, топочный мазут, кабели и провода, бытовые стиральные машины, медицинские изделия и лекарственные средства, а также ювелирные изделия. Кроме того, поставляется мясо, колбасные изделия, мясные и овощные консервы, кондитерские и макаронные изделия, чай и кофе, соки и другие продукты.

Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере образования, здравоохранения и культуры. Так, в период с 2018 по 2020 год свыше 2 тыс жителей Мурманской области прошли лечение в столичных городских больницах.

Во время эпидемии коронавируса столица передала в медучреждения Мурманской области свыше 2,2 млн различных медицинских изделий, в том числе концентраторы кислорода, защитные костюмы, медицинские маски, флоуметры, пульсоксиметры, а также неинвазивные аппараты ИВЛ.