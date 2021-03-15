РИАМО - 15 мар. Участниками акции «Час Земли» в этом году станут энергетические предприятия Подмосковья, они выключат подсветку своих зданий 27 марта на час, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мероприятие пройдет 27 марта в 20:30, архитектурно-художественную подсветку выбранных зданий отключат на час. Предприятия ТЭК также готовятся отключить подсветку офисных зданий в 2021 году, участие они должны подтвердить до конца недели», – говорится в сообщении.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что жители региона тоже могут присоединиться к акции. Само министерство поддерживает инициативу жителей, а также их бережное отношение к природе и энергетическим ресурсам планеты.

В прошлом году в регионе в акции поучаствовали 59 муниципалитетов. Тогда в Подмосковье отключили 612 объектов культурных зданий, архитектурные ансамбли, производственные офисные объекты Мособлгаз и Мособлэнерго, а также исторические здания.

В самой массовой экологической акции участвуют свыше 2 миллиардов человек, более чем 188 стран и свыше 7 тысяч городов. Перестают подсвечиваться свыше 18 тысяч архитектурных памятников. Не подсвечиваются и московский Кремль, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня, другие объекты.

Акция пришла в РФ в 2009 году. В текущем году акция пройдет в 13-й раз. Тема этого года — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся.

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