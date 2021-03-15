РИАМО - 15 мар. Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданина Нидерландов к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за контрабанду кокаина через территорию России, сообщает пресс-служба МВД России.

Гражданин Нидерландов являлся доверенным лицом одного из руководителей международного наркокартеля. Совместно с соучастниками переправил из Колумбии более 105 кг кокаина через таможенную границу РФ. В том числе 49 кг предназначались для сбыта в Великобритании.

«В конце января 2021 года мужчину признали виновным в совершении преступлений. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время проходит процедура перевода приговора на родной язык осужденного. Приговор в законную силу не вступил», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину объявили в международный розыск в 2010 году. Потом его задержали в Бельгии в 2015 году. Он долго пытался избежать экстрадиции в Россию, но в 2018 году Генпрокуратуре удалось добиться этого решения от бельгийских властей.

В 2004 два руководителя международной преступной группы и три активных участника получили сроки от 18 до 22 лет лишения свободы. Еще одного сообщника в 2018 году Мытищинский городской суд Московской области приговорил к 10 годам лишения свободы.