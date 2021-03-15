РИАМО - 15 мар. В Подмосковье на «Мотомасленице-21» проверили свыше 30 единиц техники, во время мероприятия удалось выявить четыре нарушения регистрации машин, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он добавил, что мотовездеходы, снегоболотоходы, снегоходы, а также квадроциклы прошли полный осмотр. К административной ответственности за эксплуатацию незарегистрированной внедорожной мототранспортной техники привлекли четырех водителей.
«Мотомасленица-21» прошла на гоночной трассе «Арена-Бужарово». Для болельщиков были организованы конкурсы, развлечения, сжигание чучела, а также ярмарка с блинами.
Надзор в сфере эксплуатации внедорожной мототранспортной техники проводился в выходные в рамках проходящего мероприятия сотрудниками Гостехнадзора Минсельхозпрода региона.
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