РИАМО - 15 мар. Из-за влажной и неустойчивой погоды в Москве активизируются сезонные болезни, в итоге растет число заболевших гриппом и другими вирусными заболеваниями, передает «Вечерняя Москва».

Как отметила иммунолог-терапевт Лариса Алексеева, резкий скачок от минусовых температур к плюсовым усиливает негативное влияние всех респираторных заболеваний, при этом они быстрее распространяются.

«Особенно вирусы агрессивны при высокой влажности и температурных показателях от нуля до десяти градусов с положительной отметкой. Такая среда является благоприятной не только для гриппа, туберкулеза, ангины, отита, ринита, ротавируса, но и для новой коронавирусной инфекции», — сказала врач.

Кроме того, вирусные частицы Covid-19 при влажной погоде могут долго сохраняться в атмосфере, оседать на поверхностях и предметах и на улице, и в помещениях.

В такое время крайне важно носить индивидуальные средства защиты. При этом делать это нужно не только в общественных местах и транспорте, но и просто на улице. Лучше всего использовать тканевые маски, которые хорошо защищают слизистую и кожу.

По словам Алексеевой, еще одним погодным фактором, который влияет на распространение коронавируса, является скорость ветра.

«Чем его порывы сильнее, тем скорость испарения инфицированной слюны уменьшается, а его активность растет. Соответственно, шансы, что бактерии могут попасть на открытые участки тела и слизистую от носителя болезни к другому человеку, тоже в разы повышаются», — добавила медик.

Даже в летом, когда на улице солнечная погода, но сохраняется влажность, высока вероятность новой вспышки коронавируса. В жару патоген также может сохранять свои бактерицидные свойства. Врач рекомендовала горожанам соблюдать рекомендации специалистов до наступления сухой погоды. Это позволит исключить возможность возникновения новой пандемической волны.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 МАРТА

- Врач рассказала о влиянии дождливой погоды в Москве на распространение Covid‑19. При высокой влажности вирусные частицы могут долго сохраняться в атмосфере.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 9 437 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 627 больных. В Москве - 1353.

- Пострадавшие от пандемии отрасли начали восстанавливаться в Москве. На 10 марта число безработных снизилось с начала года на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%.

- Цифровой ассистент помогает столичным врачам лечить Covid‑пациентов. Врачи используют цифровой алгоритм News2 для лечения пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы.