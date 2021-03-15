РИАМО - 15 мар. Из-за влажной и неустойчивой погоды в Москве активизируются сезонные болезни, в итоге растет число заболевших гриппом и другими вирусными заболеваниями, передает «Вечерняя Москва».
Как отметила иммунолог-терапевт Лариса Алексеева, резкий скачок от минусовых температур к плюсовым усиливает негативное влияние всех респираторных заболеваний, при этом они быстрее распространяются.
Кроме того, вирусные частицы Covid-19 при влажной погоде могут долго сохраняться в атмосфере, оседать на поверхностях и предметах и на улице, и в помещениях.
В такое время крайне важно носить индивидуальные средства защиты. При этом делать это нужно не только в общественных местах и транспорте, но и просто на улице. Лучше всего использовать тканевые маски, которые хорошо защищают слизистую и кожу.
По словам Алексеевой, еще одним погодным фактором, который влияет на распространение коронавируса, является скорость ветра.
«Чем его порывы сильнее, тем скорость испарения инфицированной слюны уменьшается, а его активность растет. Соответственно, шансы, что бактерии могут попасть на открытые участки тела и слизистую от носителя болезни к другому человеку, тоже в разы повышаются», — добавила медик.
Даже в летом, когда на улице солнечная погода, но сохраняется влажность, высока вероятность новой вспышки коронавируса. В жару патоген также может сохранять свои бактерицидные свойства. Врач рекомендовала горожанам соблюдать рекомендации специалистов до наступления сухой погоды. Это позволит исключить возможность возникновения новой пандемической волны.
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Текстовая трансляция
15 МАРТА
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