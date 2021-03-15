РИАМО - 15 мар. Историческое здание особняка 1904 года в стиле модерн за авторством архитектора Владимира Адамовича начали реставрировать на Волковом переулке, работы планируют завершить в 2023 году, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

«Особняк Мельникова давно нуждался в комплексной реставрации. Здесь был пожар, здание долго не использовалось и пришло в запустение. Новым владельцам предстоит полностью привести памятник в порядок. Работы будут проведены и по фасадам, и по интерьерам здания. Исторический облик восстановят на начало ХХ века», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

По его словам, в рамках работ запланирована реставрация уникальных подлинных выпуклых оконных стекол, воссоздание по историческим фотографиям декоративного фонаря, а также раскрытие исторического балкона. Мосгорнаследие проконтролирует работы.

Сначала рабочие разберут аварийную кровлю, а потом приступят к остальным работам. На фасадах специалисты демонтируют все поздние конструкции, отреставрируют штукатурку и исторические глазурованные фасадные плитки.

Деревянные элементы декора – наличники, навесы, тесовый фриз, пилон парадного крыльца и сохранившиеся фацетные стекла будут восстанавливать особенно тщательно. Окна, ограду и кровлю приведут в порядок, а печную трубу восстановят.

Интерьеры воссоздадут по архивам 1920 года и историческим исследованиям. Специалисты воссоздадут потолочную розетку, альфрейную роспись под древесину, витраж парадной лестницы. Восстановлению также подлежит историческая печь, лестницы, полы из метлахской плитки, металлические узорные решетки.