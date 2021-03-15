РИАМО - 15 мар. Церемония торжественного гашения марок с сюжетами со шкатулок из собрания Московского областного музея народных художественных промыслов состоится 17 марта в 13:00, на церемонию приглашены все желающие, сообщается пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Официальная церемония гашения осуществляется представителями министерства культуры Московской области, «Почты России» и музея. Каждый желающий может получить оттиск уникального штемпеля первого дня гашения на конверте с маркой», – говорится в сообщении.

Номинал почтовых марок составит 30 рублей. На них изобразят легендарные сюжеты, среди которые «Чаепитие», «Жар-птица», «Руслан и Людмила» и «Иван да Марья» - все они находятся в собрании музея.

Участниками церемонии станут представители местной администрации, Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи - филиал Высшей школы народных искусств (академии) и другие.

Одна из самых значительных коллекций изделий Федоскинской лаковой миниатюры находится в Московском областном музее народных художественных промыслов.